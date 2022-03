Eliminatorias | Respeta a Lapadula

Luis Suárez llegó ayer a Montevideo para incorporarse a la selección uruguaya, que este jueves chocará con Perú en el estadio Centenario, por la fecha 17 de las Eliminatorias Qatar 2022. En el aeropuerto de la capital charrúa, el ‘Pistolero’ atendió a la prensa y al ser consultado por el regreso de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana, quien no pudo jugar ante Ecuador respondió: “Es un grandísimo jugador que ha tenido algunos problemas físicos en los últimos partidos, pero es fundamental en el planteamiento de (Ricardo) Gareca”.

Ante Suárez afirmó que la ‘Celeste’ depende de sí misma para conseguir su clasificación al Mundial. “Depende de nosotros la clasificación al Mundial, tanto el de Perú y Chile son fundamentales”, dijo. “Pasamos de tener poco apoyo hasta agotar las entradas, eso es bueno que la gente siga confiando en esta selección y en estos jugadores con la misma ilusión de llegar al Mundial”, agregó.

También puedes leer: Selección Peruana | Llegó el ‘Bambino’

El atacante del Atlético de Madrid minimizó su suplencia en su equipo. “Entusiasmado, porque a pesar de no tener los minutos que uno quiere hay la ilusión de venir a la selección para preparar estos partidos”.

En cuanto a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán quienes no ha sido convocados porque se encuentran recuperándose de sus lesiones expresó: “Obviamente que Paolo (Guerrero) ha sido uno de los mejores grandes delanteros del mundo, (Jefferson) Farfán ha tenido un nivel alto en Europa, pero en los últimos años han bajado un poco, pero no quita que no sean jugadores importantes dentro del plantel”. Suárez arribo junto a los jugadores del Getafe Damián Suárez y Mathías Olivera. Además, también arribó Darwin Núñez de Benfica

Más en Exitosa: