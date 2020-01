EligeBien | JNE: damnificados de incendio en VES no pagarán multa por omisión de voto

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, anunció que los ciudadanos damnificados por la deflagración e incendio en el distrito de Villa El Salvador no pagarán la multa si es que no acuden a emitir su voto este domingo.

“El Jurado Nacional de Elecciones dispuso que no se les cobre la multa a los damnificados de Villa El Salvador”, dijo durante la supervisión del proceso electoral en el Colegio Melitón Carvajal.

Recordemos que, las personas que no acudan a votar hoy serán pasibles a una multa de 86 soles, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este monto es para distrito no pobres, mientras que los llamados pobres no extremos deberán pagar 43 soles y los pobres extremos de 21.50 soles.

Esta decisión de exonerar de una multa a los damnificados es porque gran cantidad de ellos perdieron sus DNI, a pocos días del proceso electoral para elegir a los nuevos representantes del Congreso de la República.