Elige Bien | Gina Gálvez propone frenar construcción desordenada de edificios en Surco

En nuestra secuencia Elige Bien, la candidata a la alcaldía de Surco, Gina Gálvez, habló sobre la construcción desordenada de edificios que hay en el distrito, que terminan perjudicando la calidad de vida de los vecinos por no haber tomado un grado de responsabilidad en las designaciones de la edificación y que con su plan se podrá restablecer mejores aspectos en el tema, sin ver perjudicado ningún ambiente.

“Edificios modernos construidos, bien caros, por cierto, pero que no tienen el abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque no ha habido responsabilidad, tanto en Sedepal, quienes dan la factibilidad, como de aquellos que dan el permiso”, expresó a Exitosa.

“Significaría no tener agua y desagüe, más tráfico, menos áreas verdes y disminuir la calidad de vida de nuestros vecinos. Nosotros estamos en total desacuerdo, no más edificaciones en Surco, no queremos que nadie venga con el casco puesto a querer destruir nuestra residencialidad”, agregó.

La candidata de Somos Perú también le brindó la importancia debido al saber ejecutar de forma correcta el cargo para el cual se presenta, teniendo en cuenta cada aspecto que estará bajo su mirada, desde la recaudación de fondos para las mejoras de las calles, hasta la jerarquización de en donde se debe actuar primero en pro de los vecinos que la eligieron por cuatro años.

“Zapatero a sus zapatos. Toda persona que pretenden un cargo público tiene que tener experiencia en lo que pretenden gobernar. No es lo mismo ser ministro que ser congresista o que ser alcalde. El alcalde ejecuta, tiene que ver también recaudación, cómo distribuye, cómo prioriza los servicios para la ciudad”, declaró.

Sobre el tema de la corrupción dentro de las jurisdicciones limeñas, Gálvez indica ser consiente de que Surco también tiene un mal historial con actos irregulares, pero está dispuesta a cortarlos si es elegida, demostrando la transparencia que tanto exige el vecindario.

“No se puede seguir festinando con el dinero de la Municipalidad. El alcalde termina siendo un administrador por cuatro años, tiene que rendirle cuenta de cada centavo a la población”, manifestó.

