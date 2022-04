Elías Varas: “No tengo nada que ocultar, mi sobrino es como mi hijo”

El congresista de Perú Libre, Elías Varas Meléndez, se pronunció acerca del informe del programa Cuarto Poder, en donde se revela que Jefferson Varas Seguín, sobrino del parlamentario estuvo en actividades congresales, pese a no estar contratado de manera formal por el Legislativo.

“Me hubiera gustado que ese medio de comunicación, en vez de seguirme casi todo un día, hubiera llamado a mi despacho congresal para solicitar una entrevista conmigo. Instale una comisión para investigar presuntas irregularidades en Chinecas y al poco tiempo, sale la prensa con este infundio. Yo no tengo nada que ocultar, mi sobrino es como mi hijo. Es mentira, solo es un colaborador”, manifestó.

Asimismo, indicó que su familiar, no se reunía a solas con ministros, sino lo hacía en compañía de él, sus asesores y equipo técnico. Él no tiene contratos con el Estado, él no aporta un fotosheck, solo es un asistente.

Sin embargo de acuerdo al registro de visitas, que difundió el programa dominical, su sobrino, Jefferson Varas, ingresó como parte de la comitiva oficial del parlamento.

DATO:

En esa misma línea, el congresista de Avanza Paìs , Alejandro Cavero, informó que buscará que la Comisión de Ética del Parlamento, investigue la denuncia contra el parlamentario de Perú Libre, Elías Varas Meléndez, tras el registro de visitas en los diferentes ministerios.

