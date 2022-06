Elera lamentó que Castillo no reciba a la Comisión de Fiscalización: “Pierde la oportunidad de comunicarse con el pueblo”

El congresista y vocero de la bancada de Somos Perú, Wilmar Elera, consideró que el presidente de la república, Pedro Castillo, ha perdido la oportunidad de esclarecer los casos de corrupción ante el pueblo peruano al no recibir hoy a la Comisión de Fiscalización.

“… el presidente está perdiendo una gran oportunidad de comunicarse con el pueblo peruano a través de la Comisión de Fiscalización”, declaró el legislador desde los exteriores del Palacio de Gobierno.

Elera dijo que Castillo Terrones estaría “yendo en contra de su pueblo peruano” al no aclarar los casos de corrupción que recaen sobre su gestión, desaprovechando así la tribuna que le brinda la comisión que preside Héctor Ventura (Fuerza Popular).

“Estaría yendo en contra de su pueblo peruano, que quiere un presidente honesto y transparente”, indicó.

Tras remarcar que el presidente se perjudica a sí mismo, el congresista de Somos Perú señaló que la comisión tenía previsto preguntarle a Castillo sobre los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía, el caso Puente Tarata III, entre otros.

“Se perjudica él porque no da la cara y no demuestra al pueblo peruano lo que él siempre dice: ‘Mi padre me ha enseñado a cortarme bien las uñas. Puedo cometer un error, pero las uñas las tengo bien cortadas’. Pero tiene que demostrarlo, si no lo demuestra nos deja las dudas de que podría estar inmiscuido en (actos de corrupción)”, puntualizó.

