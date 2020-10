Elecciones 2021: Ejecutivo solicitará la presencia de la OEA y la Unión Europea

El Presidente Martín Vizcarra, señaló que no hay motivo ni justificación alguna para pensar que las elecciones del próximo año estén en riesgo, además el mandatario también afirmó que se contará con la participación de entidades internacionales como la OEA y la Unión Europea.







Afirmó, que a través del Canciller se pedirá que organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea estén presentes y puedan ofrecer la garantía de la limpieza del proceso, como sucedió en otros procesos electorales.

“Vamos a dar todas las garantías para que las elecciones sean limpias, transparentes y democráticas con la vigilancia de todos los peruanos, de los entes electorales como también de instituciones que hacen el control y supervisión de las mismas”, señaló el Presidente Martín Vizcarra.





Además, el Presidente Vizcarra aseguró que el Ejecutivo mantendrá la tarea de garantizar comicios transparentes y expresó su confianza en que las fuerzas democráticas así lo van a defender.

“No podemos permitir que sectores con intereses subalternos pretenden generar desestabilización y deslicen la posibilidad de postergación de elecciones. No hay ningún argumento, sólo el argumento de quien no le interesa porque no tiene ninguna posibilidad o se desenvuelven mejor en el caos, en el desorden, que no es lo que queremos todos los peruanos”, aseguró el mandatario del país.

Finalmente, el Presidente Vizcarra aseguro que: “Y todas las bancadas del Congreso, que son prominentemente de carácter democrático, van apoyar todo este proceso electoral del 11 de abril para cambiar al Ejecutivo en pleno y al Legislativo como esta establecido en las normas vigentes”.

