Elecciones 2020: Estos son los mejores memes que nos va dejando el proceso electoral

Estas Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 no podían ser la excepción. En las redes sociales cientos de internautas compartieron sus mejores memes y aquí te los compartimos todos.

Mi mamá me contó que la gente afuera de su local de vocación no se acordaba o no tenían idea por quién votar y otros decían “marca pescadito nomás” 🤷🏽‍♀️ #Anecdotas #Elecciones2020 pic.twitter.com/C8doNdcJbh

— Claudia Luciana  (@claufitvegan) January 26, 2020