Elecciones 2020: Daniel Urresti se compromete a eliminar la inmunidad y las gollerías de congresistas

El candidato al Congreso por Podemos Perú, Daniel Urresti, enfatizó en que, de llegar a ser elegido este domingo 26 de enero, una de sus propuestas será anular la inmunidad parlamentaria.

“Nosotros vamos a luchar por que se retire la inmunidad de los congresistas para delitos menores, para delitos comunes”, expresó en entrevista con Nicolás Lúcar por Exitosa.

Asimismo, propuso quitarles las gollerías a los congresistas. “Es decir, que se sinceren los sueldos. No puede haber un sueldo completo por Navidad, por Año Nuevo, etc. Eso no puede ser, porque con todo eso ganan más de 30 mil soles mensuales”, manifestó.

Además, planteó quitarle la seguridad policial a los parlamentarios. “El congresista no necesita una seguridad permanente, eso estaba bien en la época del terrorismo, ahora no”, puntualizó.

También anunció que, de llegar al Congreso, planteará la eliminación del “nepotismo disfrazado”. “Se juzgará a todos los que han sido blindados, y facilitar que los congresistas han perdido su inmunidad, y que tienen delitos funcionales, sean juzgados políticamente cuanto antes”, refirió.

Además, propuso mejorar de manera urgente las leyes relacionadas al sistema de seguridad ciudadana. “El Código Procesal Penal tiene 15 años y ha demostrado en todo este tiempo que es peor que el anterior”, indicó.