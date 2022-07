El sueño cumplido de Jordan Guivin como nuevo jugador de la ‘U’

Jordan Guivin desde niño soñó con jugar en Universitario, mientras le daba al balón en las calles de Payet-Independencia, les decía a sus amigos que algún día se pondría la gloriosa camiseta crema y ayer pudo cumplir ese anhelo, al posar por primera vez con la camiseta del equipo merengue, en conferencia de prensa reafirmó que fue acertada su decisión de dejar el Celaya de México para volver a la Liga 1.

“Debuté en San Martín, me formé ahí, me formaron como jugador. Me toco salir a México, Celaya me trató de la mejor manera, me hizo sentir un jugador más y luego tomé la decisión de venir a Universitario porque tengo un sentimiento muy grande por el club, tenía una promesa que cumplirle a mi abuelo que está en el cielo, también a mi familia. Hubo propuestas, pero me decidí por Universitario”, dijo en conferencia de prensa.

En referencia a la opción de llegar a la selección comentó: “Creo que podría dar un salto a la selección, pero va a depender de mí, yo no veo esto como un retroceso, tal vez estando en la liga Expansión no se sabía mucho de mí. Yo sé lo que puede generar Universitario, tengo que hacer mucho sacrificio y mostrarme en el campo para que puedan llamarme de la selección”.

“Conversé un poco con el profesor y me dio algunas pautas sobre qué es lo que quiere de mí y creo que voy a aportar mi granito de arena al equipo”, culminó Guivin.

