El Señor de los Milagros no saldrá en Semana Santa por primera vez en 20 años

A partir de este año, la imagen del Señor de los Milagros no saldrá a hacer su recorrido habitual por Semana Santa. Así lo informó Manuel Orrillo, mayordomo general de la Hermandad de las Nazarenas, a través del canal de Facebook de la Hermandad.

Orrillo indicó que Carlos Castillo, arzobispo de Lima, pidió que trabajaran más en la procesión de octubre para que se desarrolle mejor. “El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, me comunicó que el Señor de los Milagros no sale en Semana Santa. Me ha pedido que nos abarquemos en que las celebraciones de octubre sean lo más realzable posible y que el Cristo Moreno saldrá solamente en octubre”, indicó.

Acotó que es su deber comunicar esta decisión a todos los peruanos, incluso a los compatriotas en el extranjero pues muchos viajan al Perú solo por ver a la imagen durante estas fechas. Cabe recordar que la Semana Santa se celebra desde 5 de abril hasta el 11 del mismo mes. El mayordomo general también contó que esta sería la primera vez que el Cristo Morado no saldrá durante la Semana Santa.