El premier y sus ministros han perdido legitimidad para dialogar en Las Bambas, dice Bustamante

En diálogo con Exitosa, Paola Bustamente, ex alta comisionada para el diálogo y desarrollo en el Corredor Vial Sur en Cusco, consideró que varios integrantes del Gabinete Ministerial, presidido por Aníbal Torres, “han perdido legitimidad” para establecer un diálogo con las comunidades y representantes de la mina MMG Las Bambas.

“Quienes han estado sentado en la mesa: el premier, el ministro de Energía y Minas, y el ministro de Comercio Exterior, terminaron de perder legitimidad o la poca legitimidad que podían tener para el espacio de diálogo“, dijo Bustamante, luego que no se lograra firmar un acta de compromiso ayer en Apurímac.

Para la exfuncionaria, el diálogo no habría llegado a buen puerto debido a que el premier Aníbal Torres no dio mayor explicación sobre el por qué dijo que no acudió antes a la zona de Cotabambas por temor a un posible secuestro.

“Creo que si uno decide a la zona para ir dialogar, debe tener la actitud y el comportamiento para dialogar. Eso es algo que no ha pasado ayer“, agregó.

Asimismo, indicó que se habría perdido el respeto entre ambas partes porque el jefe del Gabinete Ministerial acudió dos horas después a la reunión ya pactada con las autoridades locales y comunales.

“Se ha roto lo básico en una negociación, que es el respeto. Se ha roto el respeto por parte de las comunidades cuando han cometido actos de violencia. Sin embargo, el premier hace determinadas intervenciones poco felices a una población que ya está enardecida”, sostuvo.

Cabe precisar que el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, lamentó la actuación de Torres Vásquez y anunció que exigirá la visita del presidente de la República, Pedro Castillo, para que resuelva el conflicto minero.

Sobre ello, Bustamante mencionó que no sería una buena propuesta que el mandatario acuda a la negociación porque se podría agravar la situación.

“Tenemos experiencias previas que cuando un presidente va a un espacio de diálogo, la situación termina descontrolada“, aseveró. En esa línea, recomendó que el jefe de Estado “debería identificar dentro de su gabinete que tiene que refrescar el espacio de diálogo”.

