Universitario no la pasó bien en la última fecha. Cayó en casa ante César Vallejo y perdió la punta del torneo Apertura. Por eso, a los cremas solo les queda ganarle a Boys para enmendar el rumbo. Gregorio Pérez es consciente de ello y ya prepara variantes.

Por lo pronto, no repetirá el experimento de hacer jugar de ‘10’ a Alejandro Hohberg, quien actuará en su posición de extremo izquierdo. El que volverá para manejar la volante será el colombiano Donald Millán, quien no fue titular ante los trujillanos.

El entrenador de la ‘U’ también evalúa dejar fuera del once titular a Alberto Quintero. Así, por la derecha iría el uruguayo Luis Urruti, quien ha tenido un mejor comienzo de temporada que el panameño.

Más decisiones

Jesús Barco, quien viene de cumplir un partido de suspensión, regresará a la primera línea de volantes en reemplazo de Rafael Guarderas. Otro que estará desde el arranque será Armando Alfageme.

En la zaga central reaparecerá Nelinho Quina, pero el DT crema aún no define a su acompañante. Sucede que si Federico Alonso recibe una amarilla ante los rosados, se perdería el clásico de la sexta jornada. Si el uruguayo no juega, podría ser el turno de Brayan Velarde, quien no alterna en el primer equipo desde el choque contra Sport Huancayo en el estadio Monumental (8 de febrero). El único delantero será el ‘charrúa’ Jonathan Dos Santos.