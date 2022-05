“El Parlamento no funciona, debe ser cesado”, dice congresista de PL tras archivarse proyecto de referéndum

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre, José María Balcázar Zelada, se pronunció la mañana del sábado en contra de la decisión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento de archivar el proyecto de ley del Gobierno sobre la consulta ciudadana para convocar a una Asamblea Constituyente.

En diálogo con Ángel Arévalo en Exitosa Perú, Balcázar Zelada se mostró a favor de un adelanto de elecciones generales a fin de que se genere una especie de renovación en el Poder Legislativo.

“Eso del miedo [a la Asamblea Constituyente] es simplemente un cambio del subconsciente de que ellos son los primeros que están temiendo irse del Parlamento”, declaró en nuestro medio.

“Nosotros hemos dicho que el Parlamento no funciona, debe ser cesado, debe haber nuevas elecciones para que entre gente nueva, sobre todo la juventud y las mujeres puedan prepararse para llegar al Congreso a fin de oxigenar la vida política”, agregó el funcionario.

En esa línea, el parlamentario oficialista refirió que el actual Congreso no sometió a un amplio debate dicha propuesta, contrariamente a lo que sucede con otras normas con menos importancia.

“Yo soy un hombre que hago pedagogía permanente, soy un viejo catedratico y magistrado que cada vez que me encuentro con proyectos que tengo que discutir, como estos, no hay respuesta en la oposición, simplemente es un carpetazo. Osea, no hay preparación profesional, no hay emoción social, no hay nada“, puntualizó en Exitosa.

Archivamiento

Con 11 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó ayer el archivamiento del proyecto de ley del Gobierno para consultar a la población si convoca o no a una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar una nueva Constitución.

Como se recuerda, la presidenta de ese grupo parlamentario, Patricia Juárez (Fuera Popular), presentó ayer un predictamen en ese sentido. El decreto de archivo propuesto señala que el artículo 206 de la Constitución es una cláusula de intangibilidad y, por tanto, representa la única regla democrática que el propio poder constituyente ha fijado para la modificación de su obra.

En consiguiente, refiere que el Parlamento no puede realizar alteraciones a dicho principio, debido a que estaría invadiendo competencias que le están vedadas. En consecuencia, plantea el archivo de plano del proyecto del Ejecutivo. #TuCongresoInforma l Con 11 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Constitución archivó el Proyecto de Ley 1840, que propone la reforma constitucional para autorizar a someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente, que elabore una nueva Constitución. pic.twitter.com/hz9tE3TGbh — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 6, 2022

