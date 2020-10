“El Papa ha sido coherente con el Evangelio”, afirmó el padre Fernández

Atención. Este sábado, el padre jesuita y rector de la Universidad Ruiz de Montoya, Rafael Fernández, señaló en Exitosa, que declaraciones del Papa Francisco sobre apoyo a las parejas homosexuales, son coherentes con el Evangelio, al no excluir a ninguna persona.







En conversación con Exitosa Perú, el padre Fernández sostuvo que el Papa Francisco solo ha sido coherente con sus declaraciones vertidas anteriormente cuando militaba en sus primeros grados en Argentina.

“Lo manifestado por el Papa no se considera que va en contra de los católicos, siempre ha sido coherente con sus palabras. Es coherente con lo que dice el Evangelio, donde se hace excepción de personas, no se juzga, lo que sí se espera es que cada uno tengo un compromiso ético y una vida adecuada que siga los principios del Evangelio, pero en absoluto se condena a alguien por su manera de ser. En ese sentido el Papa nos invita a ser coherentes con ello”, manifestó.





En esa línea, indicó que la religión es clara y no se puede condenar a una persona por sus pensamientos como se hubiese pretendido al decir que los homosexuales no existen o no merecen respeto de sus derechos.

“La otra alternativa sería decir que no existen los homosexuales o los eliminamos, y eso sí sería una postura anti católica y anti cristiana, en ese sentido el Papa nos invita a releer el Evangelio para que entender cómo hubiera actuado Jesús”, expresó.

Asimismo, señaló que el catolicismo tiene muchas aristas en sus creyentes que pueden ir debatiéndose en los próximos años, pero dicha postura del Papa Francisco, ha hecho que podamos debatir juntos un tema que siempre fue polémico para la región cristiana.

“Una afirmación del Papa, no pueden cambiar de la noche a la mañana el modo cómo viven y creen los católicos. Lo que ha hecho Francisco es colocar el tema en la mesa, para que podamos pensarlo, discernirlo y comprenderlo, y eventualmente ir cambiando las maneras de pensar. En el catolicismo hay millones de seguidores y muchas creencias, pero el Papa invita a pensar juntos el tema, lo que quisiera Dios y no nosotros mismos”, sentenció.