El papa Francisco irá a Ucrania en setiembre, según el embajador ucraniano ante el Vaticano

El papa Francisco estará en Kiev antes de viajar a Kazajistán el próximo 13 de setiembre, según lo adelantado por el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, tras reunirse con el pontífice argentino en el Vaticano.

“Ucrania durante muchos años, y especialmente desde el inicio de la guerra, ha estado esperando al papa y estará feliz de saludarle antes de su viaje a Kazakistán”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de Twitter del diplomático, quien también posteó algunas fotos del encuentro.

Moments of communication with HolyFather are always inspirational. Especially when there is a chance to discuss and promote subjects that is “on table” for a long time, like Pope’s visit to Ukraine:🇺🇦wants to meet and greet HisHoliness as quick as possible,even beforeHisTrip to🇰🇿 pic.twitter.com/2kxGatvWsz

— Andrii Yurash (@AndriiYurash) August 6, 2022