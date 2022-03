El número de refugiados ucranianos superó los 4 millones, según la ONU

El número de refugiados ucranianos que huyeron de la guerra desde el inicio de la invasión rusa superó los cuatro millones, de acuerdo con cifras publicadas este miércoles por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Europa no conocía semejante flujo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

“El número de refugiados de Ucrania alcanzó ahora los cuatro millones, cinco semanas después del comienzo de la invasión rusa” el 24 de febrero, escribió en su cuenta oficial de Twitter el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, que acaba de llegar al país en guerra.

El número de refugiados ya supera la proyección inicial hecha por ACNUR al inicio de la guerra. En total, más de 10 millones de ucranianos, una cuarta parte de su población, han dejado sus casas.

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.

I have just arrived in Ukraine.

In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 30, 2022