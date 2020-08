“El ministro de Educación debe dar una sólida explicación o se le moverá el piso”

El excongresista de Acción Popular, Yonhy Lescano, consideró que las presuntas irregularidades y evidencias habidas para la compra de más de un millón de tablets, anunciada por el Ministerio de Educación, no dejan bien parado al ministro Martín Benavides y exigió que él ofrezca una “sólida explicación” en la presentación del voto de confianza del gabinete, este lunes.

“Yo creo que, de todas maneras, el ministro tiene que dar una sólida explicación al país para saber qué es lo que pasó acá. Y no solo él, sino el premier Cateriano debe dejarnos en claro quiénes eran los que buscaban hacer negocio en esto, jugando con la necesidad de los niños y en plena pandemia”, dijo Lescano. El exlegislador dijo que aunque no se puede prejuzgar, “obviamente el ministro debe responder”.

“Es necesario que diga qué sucedió. Hay que fiscalizar y sancionar. Si no hay una explicación coherente, evidentemente se le moverá el piso al ministro. No se pueden usar de esta manera los recursos en algo tan trascendental como es la tecnología al servicio de los niños”, señaló.

“Un negociado grotesco”

De otro lado, el también exparlamentario acciopopulista Víctor Andrés García Belaunde señaló que “se ha abortado un negociado” con la compra de tablets de parte del Ministerio de Educación y dijo que “no quiero pensar que el ministro tiene que ver con esto”.

“Si él ha detenido esto, uno puede creer que entonces saldría bien librado. Pero acá hay que investigar. Esto es un negociado grotesco. Es un robo con hacha y es necesario llegar hasta las últimas consecuencias”, refirió García Belaunde.

El exlegislador sostuvo que el “Gobierno no puede mirar de costado todo esto, acá hay buitres de la pandemia. Digamos que el ministro ha reaccionado bien, pero aún no podemos decir si es o no responsable”.

Interpelación

Por su parte, el vocero del Frente Amplio, Lenin Checco, dijo que está pendiente la interpelación al ministro de Educación para que responda por el licenciamiento de las universidades UTP y UPAL, a lo que añadirán el caso de la tablets.

“Nosotros fuimos el grupo parlamentario que presentó la moción de interpelación contra el ministro Martin Benavides para que responda por los cuestionamientos en el licenciamiento de las universidades UTP y UPAL.

Además, tiene que responder por esta compra del millón de tablets. Nosotros exigimos las interpelaciones porque siempre es importante escuchar”, manifestó