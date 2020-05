El ministro de Defensa recomendó evitar la salida de niños en zonas de riesgo por covid-19

Ante la elevada cifra de contagios por coronavirus a nivel nacional, el ministro de Defensa, Walter Martos, indicó que la salida de los menores será bajo criterio de los padres de familia y exhortó evitar sacarlos en zonas de riesgo.

“El padre es una persona madura. Si sabes que es una zona infectada, cómo vas a sacar a los niños. El Gobierno da las normas y el criterio de los padres es muy importante. Si la zona está infectada, así el Gobierno no me lo prohíba, no lo tengo que sacar”, declaró el ministro a TV Perú.

Asimismo, indicó que aunque no esté sancionado, los niños corren peligro al exponerse en zonas de altos casos de covid-19, por lo que este es un caso de responsabilidad por parte del padre o madre de familia.

“Cada padre debe asumir esta responsabilidad. Si los vemos en la calle, nosotros le vamos a hacer recordar que es una zona infectada y que lo mejor es que no saque a su hijo”, aseveró.

Por otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa), publicó la relación de distritos y regiones en las que recomienda aún no salir a dar un paseo diario, a fin de evitar la propagación del covid-19.

En la lista se puede observar a los distritos de Lima con alto riesgo de contagio como San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, San Martín de Porres, Ate, El Agustino, Comas, Villa el Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Carabayllo, San Miguel, Breña y Surquillo.

Mientras que las regiones de alto riesgo son: Arequipa, Callao, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali, así como todas sus provincias y distritos.