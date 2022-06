El Melgar de Arequipa acaricia el título tras vencer al Atlético Grau

Celebra Arequipa. Melgar es prácticamente el campeón del Torneo Apertura al derrotar por 1-0 a Atlético Grau, en partido jugado anoche en el estadio de la UNSA, fue el goleador histórico del equipo ‘Domino’, Bernardo Cuesta, quien anotó el único gol del encuentro. Si mañana, Sport Huancayo empata o pierde ante Universitario, los arequipeños serán los ganadores de la primera competencia del año.

A pesar del dominio de los dueños de casa, el gol no llegaba, gracias al buen trabajo defensivo del equipo piurano, que conjuro las ocasiones de peligro en el arco defendido por Raúl Fernández hasta que llegó el gol de Bernardo Cuesta cuando se jugaban los 30 minutos, el atacante argentino aprovecho la asistencia para vencer el arco de los norteños y desatar la alegría en el coloso arequipeño.

En la segunda etapa, la tónica del partido no vario y el dominio del equipo entrenado por el futuro técnico de la Selección de Colombia, Bernardo Cuesta se mantuvo, pero el marcador no se movió. Ahora, los ojos de los hinchas arequipeños estarán puesto a lo que suceda mañana en Huancayo, donde el cuadro local recibe a Universitario y en caso de no sumar serán los campeones del Apertura. Con el triunfo ante Atlético Grau, la escuadra rojinegra sumó 40 puntos y es el único líder del torneo.

Aldo Corzo: “Hay que jugar con inteligencia”

Aldo Corzo es consciente que mañana Universitario, no tendrán un partido nada fácil en Huancayo, por ello comentó: “Sabemos que el factor altura influye, entonces hay que hacer un partido inteligente, saber que el rival viene en alza, viene bien, entonces va a tratar de salir con todo, y nosotros tenemos que ser inteligentes para contrarrestar sus ataques”, afirmó Corzo.

