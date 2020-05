Por ahora no puede hacer trabajo de campo, pero Gregorio Pérez vive de lejos el día a día de los jugadores de Universitario. Les da su apoyo en este momento difícil y, una vez más, resaltó el profesionalismo que demuestran.

“Nos encontramos con un gran plantel, muy profesional y comprometido con la causa. Eso ayudó al cuerpo técnico, es un gran mérito de los futbolistas. Más allá del poco tiempo de trabajo, la experiencia nos decía que habíamos comenzado de menos a más y que íbamos a seguir creciendo”, señaló el uruguayo.

Antes de la paralización del Apertura, la ‘U’ estaba a tres puntos del líder Alianza Universidad. Por eso, muchos piensan que los cremas fueron de los más perjudicados con la medida de no seguir jugando.

“No me pongo a analizar eso, me pongo a analizar cómo retomar la actividad. Pienso en que el equipo, al que le tengo confianza, siga con la misma actitud y ganas. No me cabe la menor duda de que será así. Los jugadores tienen que vivir para su profesión. El jugador de la ‘U’ está comprometido con su club y su gente. Vive para la ‘U’, no espera que la ‘U’ viva para ellos”, manifestó el experimentado entrenador.

