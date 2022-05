El presidente de la República, Pedro Castillo, informó que durante su Gobierno se impulsará la creación de una universidad para las comunidades nativas, con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a la educación y cumplir con sus objetivos personales.

“Cómo es posible que años por lo que han pasado nuestros pueblos tengan una demanda histórica, una demanda postergada y nuestros hijos, niños, jóvenes estén mendingando derecho a la educación y por eso hay que gestar. Hemos llamado a los congresistas y a toda la Amazonía para que nos sentemos a conversar para impulsar la educación de nuestros pueblos nativos y gestar la universidad para estas comunidades nativas”, declaró el presidente Castillo.

En otro momento, el mandatario Castillo Terrones aseguró que no permitirá que “la voz del pueblo no será ignorada” y que, por ello, se continuará realizando Consejo de Ministros Descentralizados para escuchar las demandas de la población peruana, con el fin de que las necesidades sean atendidas lo antes posible.

“Hoy es el espacio cuando conversábamos con diferentes profesionales, políticos que han pasado por diferentes etapas de la administración del país, les preguntaba. ¿Con tantos gobiernos que han pasado, algún Gobierno en su gestión ha llevado a cabo un Consejo de Ministros en Loreto? No se ha hecho”, indicó el presidente Castillo.

También puedes leer: Aníbal Torres sobre presunto audio entre Villaverde y Pacheco: “No es prueba para abrirle un proceso al presidente”

Asimismo, indicó que los titulares de las carteras ministeriales están en constante evaluación y que si descubre que algún funcionario no cumple con los principales objetivos del Gobierno será removido de inmediato.

“No me gustaría de que el Perú vea a algunos ministros o equipo técnico por situaciones políticas, mezquinas, que no quieren atender el país. Tengo que tomarme la atribución y decirle muchas gracias, y cambiar algunos ministros. Se tiene que atender a la población. Son cargos de confianza y la confianza no solo la da el presidente, sino la damos en nombre del Perú“, dijo.

Más información: