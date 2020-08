El Gallo Más Gallo, la tienda con la más amplia variedad de electrodomésticos en el mercado y con las mejores condiciones de crédito, premia al emprendedor con más “garra” con el concurso “Emprendedores con Historia”.

¿Qué tienes que hacer? Participa de este gran concurso dejando tu comentario en el Facebook de El Gallo Más Gallo Perú – Página Oficial. Cuéntanos tu historia de emprendimiento y adjunta una foto de tu negocio.

Recuerda que para ser uno de los dos (2) ganadores deberás conseguir la mayor cantidad de likes en tu comentario. El concurso de El Gallo Más Gallo tendrá una vigencia del 25 de julio del 2020 al 11 de agosto del 2020 hasta 23:59 horas.

Concurso: "Emprendedores con Historia" 🤩 ¡Premiamos al emprendedor con más garra! 💪😜 Participa de este Gran Concurso dejando un comentario contándonos la historia de tu emprendimiento y adjuntando una foto de tu negocio. Para ser uno de los (2) ganadores, debes conseguir la mayor cantidad de likes en tu comentario. 🥳👍✔ Recuerda que solo estarán participando quienes suban comentario con foto de su negocio a esta publicación.✔ Vigencia: Del 25/07 al 11/08 (23:59 horas) del 2020✔ Anuncio de Ganadores: 12/08 – 19:00 horas, a través del Facebook de El Gallo Más Gallo Perú – Página Oficial.*Términos y condiciones: https://cutt.ly/Qsho86M Posted by El Gallo Más Gallo Perú – Página Oficial on Saturday, July 25, 2020

Mecánica

Para participar, la persona deberá comentar la publicación con su propia historia de negocio y conseguir la mayor cantidad de likes.

Serán 2 ganadores.

– Se escogerán los dos comentarios con mayor cantidad de likes, que se hagan sobre la publicación que anuncia el concurso, durante la vigencia del mismo.

– Si más de dos participantes consiguieran la misma cantidad de likes, se procederá a un sorteo entre ellos para elegir a los dos ganadores.

– Una misma persona solo puede ganar una vez.

Anuncio de Ganadores

– Se dará el miércoles 12 de agosto a las 19:00 horas, a través del Facebook de El Gallo Más Gallo Perú – Página Oficial. Se utilizará su foto de perfil para la publicación que lo(s) anuncie como ganador(es).

Condiciones

-Ser peruano y residir en Perú.

-Ser mayor de 18 años.

-Ser fan de El Gallo Más Gallo Perú – Página Oficial

Comentar la publicación con su propia historia de negocio y conseguir la mayor cantidad de likes. Nuestro sistema detectará la autenticidad de las cuentas que otorgan los likes, por lo que recurrir a cuentas falsas o sistemas automáticos para el incremento de los mismos, invalida automáticamente la participación.

El participante declara que la historia con la que participa pertenece a su propio negocio o emprendimiento, El Gallo Más Gallo Perú – Página Oficial no tiene ninguna responsabilidad por los derechos de autor de terceros, sobre las historias de los participantes.

Premios:

– Serán dos ganadores a nivel nacional.

– El primer ganador podrá elegir uno de estos productos:

– Congeladora OSTER DUAL 316L

– Laptop LENOVO LAP1NAV18

– Celular HUAWEI P20 LITE

El segundo ganador, escogerá su premio entre las dos opciones de productos que queden.

Adicionalmente, ambos recibirán una hora y media de asesoría virtual gratuita por parte de un especialista en desarrollo de negocios; y la preparación de material audiovisual y gráfico para su negocio que se promocionará a través de las redes sociales de El Gallo Más Gallo Perú, de forma orgánica (sin pauta publicitaria contratada), hasta en dos oportunidades y sujeto a la programación de contenidos de El Gallo más Gallo Perú.

Entrega del premio

Los ganadores deben indicar en qué tienda de El Gallo Más Gallo Perú recogerán su premio, el cual estará disponible tres semanas después de indicar la tienda donde se hará el recojo. No se entregará vía delivery. No se enviará a algún punto distinto que no sea una tienda de la cadena. Los premios no podrán ser canjeados en efectivo. Si no hubiera disponibilidad del premio, se entregará uno de una categoría y precio similares, sujeto a disponibilidad de El Gallo Más Gallo Perú.

Material Audiovisual para el ganador

La preparación de material audiovisual y gráfico del negocio se hará de manera presencial Lima y/o virtual en caso el ganador resida en provincia.