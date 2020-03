El encuentro entre Mario Salas y Alianza Lima es cada vez más lejano

El coronavirus ha originado problemas a todos, independientemente de la actividad que realices. Incluso, a los equipos de fútbol como Alianza. Sucede que el entrenador chileno tenía que haber llegado el lunes para hacerse cargo del primer equipo, pero eso no se concretó porque el país cerró sus fronteras desde el martes pasado hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida del Gobierno hizo que a la directiva íntima solo le quedara esperar que trascurra el tiempo para que arribe a nuestra capital.

Sin embargo, todo se complicó ayer. ¿Qué pasó? En Chile se declaró un estado de catástrofe, debido al coronavirus, y nadie puede entrar o salir del país mapocho durante 90 días. Dentro de esta situación incierta, se supo que anoche el ‘Fondo blanquiazul’ se comunicó con el exentrenador de Colo Colo para ver qué medidas tomar. Lo cierto es que el chileno solo tiene un arreglo de palabra, pero aún no ha firmado contrato. ¿Y ahora? No se sabe si al final se concretará la llegada de Salas. Si no es así, el argentino Daniel Ahmed, encargado de las divisiones menores del club íntimo, podría ser una opción. También se habla del colombiano Lionel Álvarez. Todo es posible.