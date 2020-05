El emotivo mensaje del presidente Vizcarra a las madres peruanas

Este viernes, luego de liderar un Consejo de Estado junto a su Gabinete Ministerial, responsables del sistema de salud e integrantes del Comando COVID-19, el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que la cuarentena se extenderá hasta el domingo 24 de mayo, con el fin de frenar la cifra de contagios de coronavirus en el país.

El mandatario aprovechó un momento de su mensaje, para dirigirse a las madres del país. Como se conoce, este domingo 10 de mayo, se celebrará un Día de la Madre distinto debido al estado de emergencia que atraviesa nuestro país. Por ello, el jefe de Estado hizo un llamado a la población para valorar este día y recordar que el mejor regalo que podemos dar es la seguridad de estar con salud.

El mandatario recordó que este domingo el país estará con inmovilización total por lo que no podrán ver a sus madres. “Los que tienen a su madre, si viven con ella, la saludarán, pero muchos no viven con ella, han hecho su propio hogar. El mayor anhelo es ir y estrecharla, darle fuerte abrazo, pero no se puede hacer porque somos responsables”.

Vizcarra Cornejo recordó a su madre, a quien perdió hace 6 años, por ello envió una recomendación más a los peruanos. “La mayor forma de demostración del amor a nuestras madres, a las que la tienen, yo ya la perdí hace 6 años, los que tienen a su madre viva presentes, cuídenla, cuídenla, protéjanla y ahora la forma de proteger a la madre es mantenerla lejos”.

“A todas ellas un abrazo a la distancia, y por ellas y por todas las familias hagamos este esfuerzo de poner en esta etapa adicional el compromiso para salir airosos. Estoy convencido de que lo vamos a hacer, y cuando superemos esta etapa todos diremos que valió la pena este gran esfuerzo, saldremos fortalecidos y renovados”, concluyó.