El emotivo mensaje de Vizcarra: “Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora”

Desde que inició el Estado de Emergencia a causa de la propagación del coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra ha mantenido su pronunciamiento diario sobre la crisis sanitaria. Este lunes 30 de marzo, hizo un balance de cómo vamos acatando las nuevas medidas, además de realizar un conmovedor mensaje a los peruanos.

El mandatario a través de un mensaje reflexivo se dirigió a la ciudadanía, para dar cuenta de lo importante que es trabajar unidos.

“Hemos visto cómo ha venido un virus a desnudar todas las deficiencias que teníamos como sociedad. Un virus, está logrando hacernos tomar en cuenta que todos somos iguales. Este virus puede afectar y dañar de igual forma a todos independientemente que seas presidente de la República, que seas autoridad, que seas ciudadano, que tengas nivel económico alto o bajo, que tengas una creencia. Todos estamos expuestos al efecto que puede generar este virus”, expresó.

También, el jefe de Estado aprovechó en resaltar que este virus ha logrado derribar fronteras de todo el mundo: “Un virus que no reconoce fronteras, tanto que se han preocupado los gobiernos, las sociedades de generar fronteras ‘que hasta aquí nomás pasas’. Un virus ha conectado a todo el mundo y nos ha puesto a un nivel de fragilidad”

“Yo les agradezco a todos porque cada vez más estamos tomando consciencia de la importancia de los valores fundamentales, del amor en familia, de la solidaridad, del apoyo al más desvalido. En estos momentos es donde nos mostramos tal y como somos. Aquí es donde requerimos realmente que se nos conozca no solamente por cómo somos por fuera sino cómo somos por dentro y de qué somos capaces para poder enfrentar. Tenemos que dar nuestro máximo esfuerzo (…) Tenemos que cambiar, antes no éramos así. Antes nos gustaba estar cerca con los amigos, con la familia. Ahora porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora”, finalizó.