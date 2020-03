El elogio de Zinedine Zidane a la actuación de Thibaut Courtois

El técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, valoró el desempeño de su equipo, pero sobre todo el del portero Thibaut Courtois, para revertir el dominio del Barcelona y recuperar el primer lugar de la liga española.

“Veníamos de una semana complicada y aprovechamos la gran oportunidad para cambiar eso. Thibaut (Courtois) ha sido fundamental con sus paradas. Eso hizo que el equipo se mantenga unido y con confianza”, expresó ‘Zizou’.

El francés también felicitó a Vinícius Juniors y Mariano, autores de los tantos. “Vinícius se merecía un gol así, en un partido importante. Todos nos alegramos por Mariano. Lo ha dado todo en los tres minutos que ha jugado”, finalizó.

Por su parte, su homólogo catalán, Quique Setién, manifestó: “Lo más frustrante fue tener ocasiones y no marcarlas. Me voy molesto porque generamos muchas posibilidades de avanzar, pero no las acertamos”.

Además, defendió a Lionel Messi por su baja actuación. “Lio es importantísimo, pero tampoco tenemos que estar obsesionados con que va a ser el único jugador”, finalizó.