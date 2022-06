El drama que vive la ‘Foquita’ Jefferson Farfán por lesión

La vuelta de Jefferson Farfán a los campos de fútbol vistiendo la camiseta de Alianza Lima, aún debe esperar, fue el propio atacante quien aseguró que aún no está al cien por ciento.

“Tengo una lesión grave de cartílago que es bastante complicada y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego. Es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, me frustro. Pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza. Si no, hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado del fútbol”, comentó la ‘Foquita’.

Luego, el atacante agregó que “todas las personas que han tenido lesiones lo saben. Lidiar contra eso es complicado, más aún si tienes la carga de la prensa. Mi caso es peculiar, a veces hay una presión extra hacia mí, pero ya estoy acostumbrado”.

Farfán precisó que aún no está en condiciones para volver a las canchas. “Todavía no estoy al cien por ciento. Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva. Quiero recuperarme totalmente, lo más importante para mí es la salud, salir campeón con Alianza Lima y ver qué pasa a partir del próximo año”.

Finalmente, el delantero de Alianza Lima cerró diciendo que “aún no tengo pensado en el retiro de la Selección, tendría que analizarlo. Yo todavía tengo ese sueño de jugar un Mundial, obviamente ahora es muy complicado, pero tengo que pensarlo”.

