El desgarrador testimonio del padre de la niña hallada muerta en Independencia

Desde Estados Unidos, Edwin Valle, padre de la menor de 4 años de edad que fue hallada muerta dentro de un costal de rafia en un descampado ubicado en el cerro “La Mina”, en Payet, Independencia, se pronunció a través de ‘Exitosa te Escucha’.

Valle arremetió contra su expareja y madre de sus hijas, Mirella Alexandra Huamán Santiago (22). Según el parte policial, con el objetivo de asistir a una yunza, la madre había dejado a sus dos niñas de 2 y 4 años en la vivienda de un familiar, al cuidado de otra menor, en el Ah Bellavista II desde la noche anterior.

“Es una madre que no tiene cariño, ni siquiera derrama ni una sola lagrima por mi hija. Mi hija se murió por su culpa, ella es la culpable por no cuidarla. No es justo”, indicó Valle.

Asimismo, el padre de la menor indicó que está en Estados Unidos desde hace un año y cinco meses, todo para darle una mejor calidad de vida a sus familiares. “Es la oportunidad de darle un techo a mis hijas, yo me voy para allá y tú quédate con las bebes aquí, le dije. Cuídalas”.

En la misma línea, Edwin Valle indicó que Huamán cambió desde que está con su actual pareja, “creo que está en malas andanzas. Ella no trataba bien a mis hijas. Sus familiares me contaron que el dinero que enviaba a mis hijas se la gastaba en su pareja”.

Por último, el padre de la pequeña agregó que quiere que se haga justicia. “Pido que ese desgraciado que le hizo eso a mi hija pague, no porque es menor de edad quede impune. Mi hija también tenía derecho a vivir. (…) Yo quiero justicia para ese delincuente que le hizo eso a mi hija”.