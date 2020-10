El congresista Javier Mendoza pide no ser cómplice de la corrupción

En entrevista exclusiva con el Congresista Javier Mendoza, se le consultó acerca de la posible vacancia del Presidente Vizcarra, como también sobre la recolección de firmas para una posible segunda moción de censura.



El congresista de Unión Por el Perú, señaló que se espera, alcanzar a completar las 25 firmas que faltan, ya que hasta el momento 7 bancadas habían mostrado su apoyo y se espera a las demás agrupaciones que faltan.

Aseguró que el Presidente Vizcarra no tiene autoridad moral, no gobierna en los términos ético, ni decoroso por ello no puede continuar frente al manejo de la nación por su falta de idoneidad.

Señaló que si el Presidente adolece de estas atribuciones como podrá enfrentarse a los enemigos de la política que buscan la inestabilidad, y aseguró que la moción de vacancia, se estaría logrando impulsar por las faltas constantes en relación al entorno que lo rodea al mandatario.

Enfatizó el parlamentario, que existen pruebas para impulsar esta acción pero es necesario que esto sea llevado por un juicio político y ratificó que el Presidente de la República tiene acusaciones muy graves.

Sobre el caso de Edgar Alarcón, partidario de su agrupación , enfatizó que no existe comparación entre las denuncias de estos personajes pero aseguro que no defiende a nadie y que necesario que los políticos deben busquen la verdad más apañar la corrupción.