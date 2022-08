El cantante Tommy Portugal extiende su mano ante la denuncia de su hija

El cantante Tommy Portugal, en un extenso comunicado que compartió en su cuenta oficial de Instagram, se defendió de la acusación de su hija Mafer Véliz, quien se quejó de que el cumbiambero no la apoya a por largo de sus 20 años de vida ni tampoco quiere darle una mano en su carrera musical pues se avergonzaría de ella. También te puede interesar: John Travolta se despide de Olivia Newton-John: “Tú hiciste de nuestras vidas mucho mejor” “En todos estos años que llevo en la industria, me he caracterizado por no hablar de mi vida privada, sin embargo, en esta ocasión me veo en necesidad de hacerlo y aclarar por única vez algunas cosas que perjudican tanto a mi persona como mi trabajo como músico”, inició. Luego aseguró que él siempre le ha brindado su apoyo en su carrera musical desmintiendo a su hija.

“Orgulloso de su talento, siempre la he aconsejado e intentado guiar en lo que es mejor para ella y las cosas que quiere lograr. Le he brindado distintos tipos de herramientas y oportunidades para ayudarla a crecer y desarrollarse artísticamente, con la intención de que pueda destacar por su talento y salir adelante por mérito propia. Me apena saber que considere que no tiene mi apoyo”, señaló.