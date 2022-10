El alcalde virtual de Arequipa protagoniza gresca callejera

Pasaron tan solo 10 días desde que el ingeniero Víctor Hugo Rivera Chávez fue elegido como alcalde virtual de la provincia de Arequipa y este protagonizó una bochornosa gresca donde un inspector de transportes fue agredido.

El hecho ocurrió ayer al promediar las 19:30 horas en los exteriores del depósito de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) de la avenida Independencia del Cercado de la ciudad.

Según el inspector de la MPA, Fernando S. pidió a un seguidor de Rivera que retire su unidad estacionada en la puerta del depósito ya que iban a retirar vehículos para trasladarlos hacia el depósito de Mollebaya, sin embargo, no le hizo caso.

“Pasó unos minutos y apareció Víctor Hugo con una actitud agresiva y prepotente…”, contó el inspector.

Ciertamente, en un video de redes sociales se observa al alcalde virtual de Arequipa acercarse al inspector (quien grababa a Rivera) al parecer para agredirlo, y luego se nota que este último es golpeado por una tercer sujeto quien se trataría de una persona de confianza del futuro burgomaestre.

Lo más grave es que pese a la presencia de Víctor Hugo Rivera, este último no impidió la agresión física contra el servidor debido a que terminó con heridas en las manos.

“Víctor Hugo me quitó la chalina y su compañero se colgó encima de mí y me golpeó por la espalda, mientras el otro (Rivera) lo apoyaba para que me siga golpeando”, contó la víctima.

El alcalde virtual en declaración a Exitosa negó la acusación en su contra y no quiso hablar sobre su participación en la gresca. Además, presentó una denuncia por violencia psicológica en contra del inspector.

Finalmente terminó la comunicación diciendo: “¡Cuidado con lo que vayan a publicar que soy el próximo alcalde…!”.