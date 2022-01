El Agustino: vecinos denuncian que hay patrulleros inoperativos pese a aumento de delincuencia

Atención. Este lunes, en un reporte de Exitosa por El Agustino, se recogió la queja de los vecinos que viven cerca de la comisaría de Santoyo, donde se pueden observar patrulleros inoperativos, pese al aumento de delincuencia en el distrito.





Según el informe anual de sistemas de denuncias policiales por cada hora 11 personas en Lima se acercan a una comisaría para asentar su denuncia por diversos delitos, sin embargo, una de las respuestas más comunes por parte de los efectivos de las comisarías es que no hay patrulleros para atender estos casos reportados.

Dicha situación se reporta en esta comisaría de Santoyo, donde las imágenes de Exitosa revelan que hay patrulleros inoperativos y en mal estado, frente a la institución.





Los vecinos indicaron que muchas veces son víctimas de robos en esta zona y cuando van a hacer sus denuncias no son atendidas.

“Nos roban, nos asaltan y a veces hasta se meten contra los niños. Nosotros vamos a quejarnos a las comisarías y nos dicen que no hay patrulleros, pero acá vemos que sí hay, están botados. En esta situación tan grave, no tenemos protección de nada. Es muy triste ver que nadie nos defiende, si en la misma comisaría no nos hacen caso”, expresó.

ESTADO DE EMERGENCIA

El Consejo de Ministros aprobó declarar en estado de emergencia por 45 días en Lima Metropolitana y el Callao, ante el incremento de actos delictivos y de criminalidad en las últimas semanas.

Como se recuerda, esta medida fue respaldada por el exministro del Interior, Avelino Guillén, quien indicó que esta disposición del Gobierno permitirá contar con un mayor número de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir la violencia en los diferentes distritos.

DATO

Solo en el 2021, se reportaron más de 94 mil actos delincuenciales.

