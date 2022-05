Ejecutivo presentará PL para eliminar inmunidad a altos funcionarios del Estado, confirmó Castillo

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció esta tarde que el Gobierno presentará un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para los altos funcionarios del Estado, tanto para aquellos del Ejecutivo como del Parlamento y del sistema de Justicia, en aras de la transparencia.

“Desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles que vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia? Sometámonos todos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos los poderes para trabajar de la mano”, aseveró durante una sesión descentralizada en Loreto.

“Si quieren transparencia yo pido desde acá y lo diré en todo el mundo que no le he robado ni un centavo al país, en ese contexto debo decir que hemos presentado 34 proyecto al Congreso, que es lo que pide el pueblo”, añadió el jefe de Estado.

En tanto, dijo que también será vigilante respecto al trabajo de los ministros de Estado y que estos trabajen de la mano con las autoridades regionales y locales de todo el territorio nacional. Por otro lado, el presidente Castillo manifestó que existe una persecución política irracional contra él, por lo que cuestionó también que la Fiscalía haya ido a Palacio de Gobierno, lo cual puede denigrar hasta su propia familia.

“Ratifico en decir que no me he robado ni un centavo al país y no lo haré porque no he venido para eso. En ese contexto mencionar que nosotros hemos enviado más de 34 proyecto de ley al Congreso, uno de ellos es lo que se reclama acá, lo que pide el pueblo para industrializar al país”, subrayó.

INVESTIGACIÓN CONTRA CASTILLO

El último domingo, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó ampliar la investigación preliminar en contra del presidente de la República, Pedro Castillo, debido a que habría cometido el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, así lo informó el Ministerio Público a través de sus redes sociales.

Asimismo, anunció que el mandatario será incluido en las indagaciones sobre la presunta organización criminal denominada ‘Los Niños’, grupo que fue denunciado por la empresaria y colaboradora eficaz, Karelim López. Como se recuerda, en estas investigaciones también están involucrados otras autoridades, tales como el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular, quienes formarían parte de la supuesta agrupación ‘Los Niños’.

