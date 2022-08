Ejecutivo presenta PL para expulsar a extranjeros que incurran en conductas al margen de la ley

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, informó que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la República para que los extranjeros que se encuentren en el país cumplan con ciertas medidas, con el fin de garantizar la seguridad ciudadana.

El primer ministro indicó que los extranjeros pueden ser deportados por no contar con documento de identidad o poseer uno falso, además por hallarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización, también drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Asimismo, informó que las personas que se encuentren a bordo de un transporte motorizado de delivery sin acreditar permiso o conduciendo vehículos sin acreditar la titularidad también podrían ser retirados del Perú.

En esa línea, señaló que también los ciudadanos deberán de respetar a las autoridades, debido a que por su desobediencia o resistencia a la autoridad podría ser sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 3, ni mayor de 6 años.

“Tenemos que hacer respetar el principio de la autoridad, todos nacionales o extranjeros estamos en la obligación de respetar a la autoridad, de no faltar a la autoridad ni de palabra, ni de obra”, indicó.

También puedes leer: Midagri descalifica a empresa ganadora de licitación para compra de urea ante observaciones de la Contraloría

Además, manifestó que las personas de otra nacionalidad y los peruanos deberán de cumplir con las disposiciones sanitarias, como la aplicación de las vacunas contra la Covid-19, con el fin de cuidar a la población y evitar la propagación de dicha enfermedad.

“Son precisamente las personas que no se han vacunado o no tienen sus dosis completas de vacunación. Seguimos reclamando a sus connacionales que se vacunen, porque si no se vacunan están atentando contra la salud y vida de sus hijos, de parientes en general”, declaró.

Más información: