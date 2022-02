Ejecutivo: Premier Aníbal Torres sostuvo reunión con bancada de Somos Perú

Atención. Este jueves, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres, se reunió con la bancada de Somos Perú, para presentarles los planteamientos sobre la política general de gobierno que impulsará su gestión.





Según se informó desde el Ejecutivo, Torres cumple con esta sesión como parte de la ronda de diálogo orientada a lograr consensos con las fuerzas políticas del Parlamento.

Asimismo, tras esta sesión que se prolongó por espacio de una hora, el congresista Wilmar Elera, confirmó que su agrupación parlamentaria otorgará el voto de confianza al nuevo equipo ministerial.





“Lo que no queremos es que el Perú se paralice, no tener un Gabinete Ministerial en funciones implica una paralización e incertidumbre en la economía y no estamos para eso”, señaló.

En esa línea, Elera reconoció que existen cuestionamientos a ciertos miembros del Poder Ejecutivo, como el ministro de Salud, Hernán Condori y otros. Al respecto, dijo que se puede utilizar el mecanismo de la interpelación.

Por su parte, el legislador José Jerí refirió que, en la cita, también se trató el tema de la inseguridad ciudadana, y que se le podría otorgar facultades delegadas al Gobierno para enfrentar este problema, sin que el Congreso renuncie a su facultad de control.

En adición a ello, se mostró a favor institucionalizar reuniones entre el titular de la PCM, los miembros de la Mesa Directiva y voceros de las bancadas del Parlamento a fin de abordar eventuales crisis y confrontaciones.

“Pongámonos de acuerdo en beneficio de la ciudadanía y que no se lleve la imagen que paramos pelando”, expresó.

DATO

La presidenta del partido político Somos Perú, Patricia Li, también acudió a esta reunión con jefe del Gabinete Ministerial.

