Ejecutivo acepta la renuncia de Betssy Chávez como ministra de Trabajo

Este domingo, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Betssy Chávez como titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), tras su censura. Además, le agradeció por los servicios prestados en dicha cartera ministerial.

Cabe señalar que, el Gobierno oficializó la renuncia de la funcionaria a través de la Resolución Suprema N° 155-2022-PCM, que publicó en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La norma lleva la firma del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres Vásquez.

Como se recuerda, el mandatario Castillo expresó su solidaridad con la exfuncionaria Chávez Chino y con los otros ministros que fueron censurados. En esa línea, aseguró que las autoridades del Ejecutivo son “personas que se ponen al frente por el bien del país para atender las necesidades” de los ciudadanos.

“Y cuando hay golpes no solamente a la democracia, sino también a la gestión, no queda otra cosa más que dirigir mi solidaridad a la doctora Betssy Chávez y a nuestros ministros que también han sido censurados y cuestionados durante nuestro periodo”, declaró el presidente Castillo.

Por su parte, la exministra Chávez señaló que acepta la censura, pese a que considera injusta dicha decisión. Además, informó que continuará realizando diversas labores a favor de los ciudadanos y pidió a las autoridades de los diferentes poderes del Estado priorizar el diálogo.

“Bien lo decían, no se le hace daño a los ministros o a los presidentes, se le hace daño al país. […] Como no soy una persona de revanchas, acepto esta censura, me puede parecer injusta, pero será la historia quien juzgue”, indicó.

