Efraín Aguilar se entera en vivo de la muerte de Diego Bertie: “No me digas…¡Ay Dios!”

El conocido productor de teatro y televisión, Efraín Aguilar, se enteró en vivo del fallecimiento del artista nacional, Diego Bertie. Como se recuerda, el actor y músico falleció la madrugada de este viernes 5 de agosto tras caer desde el piso 14 del edificio en donde vivía, ubicado en el distrito de Miraflores.

“No me digas…¡Ay Dios! Ya me imagino lo que me vas a decir. No hace ni quince días, hace máximo un mes, estaba con él y su hija. Me has agarrado frío porque inclusive yo tenía un proyecto con él. Que Dios lo tenga en su gloria. Me ha impactado mucho porque somos muy amigos de por lo menos 50 años. Yo lo vi debutar”, declaro durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro.

“Estábamos en un proyecto para televisión donde contaba con él. Hace quince días, un poquito más, estuve con él y su hija en mi oficina”, agregó.

El popular ‘Betito’ recordó cuando Diego Bertie desempeñó el papel de ‘Sergio Estrada’ en la conocida serie Al Fondo Hay Sitio. “Él comenzó el culto a la lectura en el elenco de Al Fondo Hay Sitio. Nos pasábamos leyendo obras interesantes”, contó. “Acompaño en su dolor a su familia. Toda la gente teatrera está de luto”, finalizó.

Mira el video



El actor Christian Meier emitió un sentido mensaje vía redes sociales tras conocerse la muerte de Diego Bertie. “De chico quería ser actor por ti. Soy actor por ti. Siempre te quise, siempre te admiré. Demasiado pronto, Diego”, escribió.

Otras personalidades del mundo del espectáculo, como Karina Calmet, Gonzalo Torres, Eva Ayllón y Nicole Pillman, también hicieron lo propio.

