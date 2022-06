EEUU | Castillo: La apertura a los inversionistas privados se mantiene vigente en mi gobierno

¡Atención! Este jueves, durante encuentro con los máximos representantes de empresas trasnacionales de reconocidas marcas mundiales, el presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que la apertura a los inversionistas privados se mantiene vigente en su gestión de Gobierno. Esta declaración la

“Acá las cosas no han cambiado, ni hemos cambiado las reglas del juego. Somos un gobierno auténtico y democrático. Lo dije muchas veces, los pueblos no se alimentan de ideologías, los pueblos no comen discursos, necesitan ser atendidos. También necesitamos voltear las miradas a las comunidades más vulnerables”, enfatizó el jefe de Estado, quien participa en el desarrollo de la IX Cumbre de las Américas, que tiene como anfitrión al presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En otro momento, el mandatario invitó a los empresarios a invertir en el Perú “con mayor confianza”, en el marco de una segunda rueda de reuniones bilaterales con los directivos de Amazon, Citigroup, Coca Cola, Freeport MacMoRan, Google, Microsoft, Pepsico, Pfizer, entre otras.

Destacó la experiencia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, de quien dijo que es un funcionario que está asumiendo de forma responsable la economía del país. Además, comentó que le ha pedido al presidente del Banco Central de Reserva que continúe en el cargo como una muestra de que su gestión de Gobierno tiene el interés de mantener la economía equilibrada.

Sostuvo que una de sus principales preocupaciones ahora es garantizar los fertilizantes necesarios para que los agricultores del Perú, un país diverso en su geografía y en su clima, aseguren la producción agrícola y la seguridad alimentaria para la mesa de todos los peruanos.

