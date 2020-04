EE.UU. supera a Italia como el país con más fallecidos por COVID-19

Más de 1 721 000 personas en el mundo se han contagiado de coronavirus COVID-19, pandemia que ha causado al menos 104 800 muertes, según informó el Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad de Johns Hopkins.

De acuerdo a datos de la universidad, Estados Unidos reportó 19.563 muertos por COVID-19, cifra con la que supera a Italia y se convierte en el país con más fallecidos a causa del virus.

Italia, por su parte, registra 18 849 muertos por la pandemia, según un recuento de la AFP en base a datos oficiales. Cabe indicar que EE.UU. también es el primer país con más casos positivos de COVID-19 (503.594),

BREAKING: The U.S. has overtaken Italy for the highest death toll in the world from the coronavirus, Johns Hopkins University says. https://t.co/tRpuZ2Ai8R

— The Associated Press (@AP) April 11, 2020