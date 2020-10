EE.UU: Medios de comunicación dudan sobre real contagio de Donald Trump por Covid-19

Nuestro corresponsal de Exitosa, en EE.UU – California, Donald Portocarrero, mostró su duda, sobre el contagio por parte del Presidente, Donald Trump, calificando como un juego político y acto reprochable el retirarse la mascarilla en la Casa Blanca, además de poner en riesgo a los trabajadores .



Te puede interesar: COVID-19 | Donald Trump tras ser dado de alta: “Estoy bien, quizás soy inmune”

Expresó que no hay pruebas fidedignas que avalen la idea de que Trump estuviera contagiado, por la Covid-19, además aseguró, que durante todo el día, en los diferentes medios de comunicación se volcaron las interrogantes y dudas de los norteamericanos, sobre una falsa enfermedad y que solo serviría para incrementar su popularidad rumbo a las elecciones.

Portocarrero, aseveró que el Presidente norteamericano, puede estar arriesgando su vida, debido a la gran cantidad de fármacos experimentales que estaría recibiendo, para la lucha contra la Covid-19, remarcó que los expertos estarían dudando del estado real de salud del mandatario, además de manifestar su molestia por minimizar las acciones contra la propagación de la pandemia, con la finalidad de hacer un caso mediático rumbo a los comicios electorales.

Desde luego, no hay pruebas que avalen la idea de que Trump y su esposa, Melania, no estén enfermos. Cuando llegaron las actualizaciones sobre la salud del Presidente, seguidas de la noticia de que lo hospitalizaron, los comentarios pasaron de la sospecha de que el mandatario no estuviera enfermo a la duda de que la Casa Blanca estuviera diciendo la verdad sobre su estado actual.

También puedes leer: Trump anunció que abandonará hospital: “Me siento bien, no le tengan miedo al COVID-19”

Finalmente, el corresponsal, aseguró que la actitud mostrada por el máximo mandatario de este país, refleja una duda sobre la realidad de su salud, entorno a la enfermedad del coronavirus y alienta a los ciudadanos a no cumplir las normas y a desacatar las medidas de lucha, que viene dejando miles de víctimas en los Estados norteamericanos, poniendo en riesgo a los sectores más vulnerables.