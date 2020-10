EE.UU. | Hacker neerlandés reveló la contraseña en Twitter de Donald Trump

Luego de que la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retó y dijo que nadie podía hackearlo en redes sociales, un experto informático comunicó este jueves que logró hackear al mandatario e ingresar a su cuenta de Twitter.



El hacker neerlandés Victor Gevers señaló que pudo ingresar a la cuenta de Twitter del presidente estadounidense en tan solo siete intentos. También precisó que la red social de Trump no tenía seguridad adicional. La clave para poder acceder a ella era “maga2020!” (Iniciales del lema de su campaña, Make America Great Again).

Antes de informar sobre ello al gobierno de Estados Unidos, el hacker neerlandés tomó capturas de pantalla de lo que acababa de lograr. Así logró probar que había hackeado la cuenta del presidente.

Dear @realDonaldTrump,

I’ve tried to notify multiple times because of your passwords for Twitter are too weak. Last Friday, I contacted @CISAgov, @TeamTrump, @WhiteHouse, @DonaldJTrumpJr, and @twittersecurity, just like in Oct 2016. But no one responds. Please keep 2FA enabled! https://t.co/DRCCS8NAa4

— Victor Gevers (@0xDUDE) October 19, 2020