EE.UU | Esposa de Trump sobre elecciones: “Cada voto legal, no ilegal, debe ser contado”

La todavía primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se pronunció por medio de sus redes sociales sobre la controversia en las últimas elecciones presidenciales en donde ganó Joe Biden y pidió que se cuenten los votos legales.







Melania indicó que se debe proteger la democracia del país con “total transparencia” y apoyó la petición de su esposo, Donald Trump, quien desde hace varios días utiliza sus redes para pedir la detención de los conteos, alegando que existiría un “fraude”.





“El pueblo estadounidense merece elecciones justas. Cada voto legal -no ilegal- debe ser contado. Debemos proteger nuestra democracia con total transparencia”, se lee en el mensaje de Melania Trump.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020