Las cadenas de televisión estadounidense cortaron la transmisión del discurso de Donald Trump, luego de que el mandatario asegurara que existe fraude en las elecciones presidenciales e insistió en que se cuenten solo los votos legales.







Las principales cadenas como CBS, ABC y CNBC interrumpieron la emisión indicando que las acusaciones de Trump sobre las elecciones son falsas. El presentador de CNBC apareció luego de cortar el discurso emitido desde la Casa Blanca y aseguró que “interrumpieron porque el presidente de los Estados Unidos está diciendo falsedades”.





Por su parte CNN y Fox News no cortaron la emisión, pero sí aclararon que las palabras del presidente son inexactas y que no se está produciendo ningún abuso o fraude en el sistema.

Como se recuerda, Donald Trump viene desplegando una estrategia desde antes de iniciada la carrera por las elecciones, indicando que la emisión de votos por correos, implementada por la pandemia, no es “limpia”.

Los miembros del partido republicano, Mitch McConell y Marco Rubio destacaron su rechazo contra las declaraciones de Trump y marcaron distancia del mandatario. Rubio aseguró en Twitter que el hecho de que se demore el conteo de votos emitidos legalmente no es sinónimo de fraude.

Faith in our election is as important as the outcome

Preserving it requires not allowing the outcome to be decided by either the media or a candidate

Transparently count every legally cast vote & allow courts to decide claims of irregularities or fraud on the basis of evidence

— Marco Rubio (@marcorubio) November 6, 2020