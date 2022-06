Edwin Martínez: “No pertenezco a ninguna banda delincuencial, pertenezco al partido más honorable que hay en el Perú”

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se pronunció acerca del audio de la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, en donde señala a su agrupación parlamentaria como una “banda delincuencial”. En esa línea, indicó que no le afectan las declaraciones de la también legisladora de Alianza para el Progreso, debido a que no ha cometido ningún delito.

“Yo creo que ha sido un desliz de la congresista, perdonable por el momento de la euforia en la cual estaban aparentemente en esa conversación. Cuando uno tiene la consciencia limpia no le debe de incomodar dichos de otras personas”, declaró el congresista Martínez en entrevista con Canal N.

“Yo no pertenezco a ninguna banda delincuencial, pertenezco al partido más honorable que hay en el Perú. Me siento dichoso de ser acciopopulista. Sigo el legado de Belaunde, por lo tanto, cualquier comentario no me afecta en lo más mínimo”, añadió.

Asimismo, consideró que se deberán de realizar las investigaciones del caso, debido a que un personaje político de su propio partido la grabó para luego difundir el audio a través de los medios de comunicación. “Eso es deslealtad y yo tampoco tolero la deslealtad”, dijo.

“Creo que es más peligroso el topo, porque el que traiciona, traiciona a su propia familia incluso y eso no es bueno. No hay amistad si no hay lealtad. Si se tiene que decir que es incorrecto, que no se debe tratar así a un partido político, se le dice”, manifestó.

Además, indicó que algunos miembros de Acción Popular no actúan de manera “idónea” y que han cometido muchos errores pero que, por ello, no se debe de “manchar a todo un partido político”.

“Hay muchos políticos que en vez de construir el partido le estamos generando mucho daño, por ejemplo, cuando hay enfrentamientos entre lo dicho por Víctor Andrés García Belaunde, por Yonhy Lescano, por Barrenechea. Ellos ya deberían estar tranquilos en su oficina dedicándose a sus trabajos y no seguir interfiriendo en el trabajo de AP”, señaló.

