Edwin Martínez: “María del Carmen Alva tiene un genio excesivamente prepotente”

El congresista de la bancada de Acción Popular (AP), Edwin Martínez, se pronunció acerca del incidente que protagonizó la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, con la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, el último lunes 7 de febrero. El parlamentario consideró a la titular del Parlamento como “prepotente”.





“María del Carmen Alva tiene un genio excesivamente prepotente y yo se lo he dicho en muchas oportunidades. Yo me he solidarizado con la alcaldesa de Ocoña”, declaró Martínez en Radio Yaraví.

Asimismo, señaló que Alva Prieto “no es dueña del Congreso”, tras conocer que utilizó la frase “Esta es mi casa y exijo respeto” para confrontar a la autoridad edil de Arequipa, quien reclamó por una iniciativa legislativa que pretendía anular los recursos a los municipios en la elaboración de proyectos. En esa línea, indicó que la población puede exponer sus sugerencias.

“María del Carmen Alva no es dueña del Congreso, el Congreso es un espacio donde todos los ciudadanos y las autoridades electas por el pueblo pueden ir a pedir una sugerencia y a reclamar, igual el frontis de Palacio de Gobierno”, manifestó.

Cabe señalar que, tras el altercado, la burgomaestre Gonzales indicó que la también congresista de AP no le pidió disculpas durante la reunión con los representantes de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. Además, la calificó como una persona “altanera” y “soberbia”.

“Yo rechazo sobre todo el tono despectivo de sus palabras ‘alcaldesa, alcaldesa, alcaldesa’. He sentido como si me estuviera minimizando. Eso es lo que he sentido”, señaló en diálogo con Exitosa.

