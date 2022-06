Eduardo Salhuana: “El Gabinete Torres Vásquez es un Gabinete agotado”

En entrevista con Exitosa, el vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, indicó que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es una persona “confrontacional”, que tiene discursos “agresivos” en contra del Congreso de la República. En ese sentido, consideró que el primer ministro y los titulares de las carteras ministeriales deben de ser removidos de sus cargos y que el presidente de la República, Pedro Castillo, deberá de convocar a un Gabinete de ancha base.

“Creemos que el Gabinete Torres Vásquez es un Gabinete agotado. El tema de la remoción del premier está en mesa hace bastante tiempo. Si recordamos la visita del monseñor Cabrejos y de Máx Hernandez del Acuerdo Nacional a Palacio. Ellos se acercaron porque el cambio era inminente y la idea era plantear un Gabinete de Ancha Base“, declaró el congresista Salhuana.

Asimismo, señaló que la presencia del jefe del Gabinete Ministerial, Torres Vásquez, “no ayuda al mandatario a encontrar una relación más fluida con el Parlamento“. El funcionario indicó que los nuevos ministros de Estado que fueron designados en la cartera de Transportes y Comunicaciones, además en el sector de Desarrollo Agrario y Riego “no reúnen las condiciones” para asumir un alto cargo público.

“Se debe de cambiar al premier y restructurarse al Gabinete, porque esos cambios que se han introducido, algunos de ellos no reúne las condiciones. El caso del Ministerio de Transportes, de Agricultura. En un momento de crisis de niveles internacionales sobre el tema alimentario, no podemos poner a personas que no tienen mayores antecedentes y experiencia en un sector clave para la economía y subsistencia de los peruanos”, dijo.

Además, recordó que en el Parlamento diversos personajes políticos se manifestaron en contra del Gobierno, tras la elección del presidente Castillo, y que solicitaron de inmediato su renuncia o impulsaron la vacancia presidencial.

“Lamentablemente en el Congreso han habido fuerzas política que impulsaron a los dos o tres meses la vacancia presidencial. Sin embargo, han habido fuerzas políticas que no aceptamos en su momento esas decisiones”, sostuvo.

