Eduardo Gotuzzo : “Hay que usar mascarillas, aunque sea las de tela”

Hasta el lunes 30 de marzo más de 33 mil personas fueron detenidas por incumplir el aislamiento social decretado para frenar el avance del COVID-19. Con 1,323 casos positivos del virus, diario Exitosa converso con el infectólogo Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, sobre la necesidad de cambiar esa situación.

En esta segunda etapa de la cuarentena, ¿cómo evalúa las acciones del Ejecutivo y la respuesta de la población?

Las medidas son adecuadas, el cumplimiento no tanto. Hay que hacer el esfuerzo de imponer bien muchas cosas. Están habilitando hospitales especiales, separando los pacientes a dónde sea posible; pero eso es solo una parte. En Italia han enterrado a 1,000 personas en un día, no esperemos llegar a esa condición. Por eso es muy importante que la gente entienda que el esfuerzo que se hace es de todos.

¿Cómo contribuir a ese esfuerzo?

Es tiempo de que comencemos a usar mascarillas, aunque sea de tela, en sitios de gran afluencia. En eso voy a discrepar con la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? La gente no usa papel para cubrirse la nariz, no se lava las manos porque no tienen cómo. Pero sí pueden acceder a una mascarilla de tela que puede lavar en la noche y al otro día tenerla lista. Lavarla con agua caliente es suficiente. Lo que no queremos que la población use las N95, que son para el personal de salud.

Pese al aumento de casos, todavía hay personas detenidas por no cumplir la cuarentena…

Se está generando todo un problema porque las personas que no cumplen van a estar detenidas unos días y allí se siguen infectando entre ellos. Es decir, no solo no cumplen, sino que van a ser una fuente de contagio porque son los más indisciplinados y, a la vez, los más susceptibles. Es importante que se tome medidas específicas para estas personas. Yo creo que rápidamente tiene que buscarse una sanción o un aislamiento.

¿Qué tan serio es el problema que representan?

Es un problema serio porque, digamos, primero vamos a tener que averiguar si están infectadas. No solamente que rompen la ley, sino que hay que movernos con cuidado con este grupo. Recuerda que en las prisiones han suspendido las visitas para que no se contagien, por eso es importante ver con cuidado esta situación.

En países como Corea del Sur, China y otros reforzaron el aislamiento. ¿Qué podemos rescatar de esa experiencia?

Ellos los aislaron sí o sí. Yo creo que es un buen momento para que haya espacios suficientes para eso. No solo el traslado, sino que además haya opciones de espacios. Temo que vamos a seguir creciendo (en casos) y tenemos que estar preparados para ese crecimiento. El aislamiento se está haciendo, pero queremos que se fortalezca.

¿No sería mejor saber los puntos de los distritos que concentran más casos para reforzar el control?

Ese es un buen comentario. Le hemos pedido al CDC (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades) que, por favor, se hagan análisis de ese tipo. Sabemos los casos por distritos, pero sería bueno que se haga esa evaluación porque nos ayuda a saber a dónde apuntar. Independientemente de eso, se puede hacer en todos los lugares.