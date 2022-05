OPINIÓN | Eduardo González Viaña: “Las meninas 2022 en el Senado de España”

Cuando Edith Saldaña comenzó a tocar el violonchelo, recordé que ese instrumento puede reproducir el sonido y las palabras de una persona. Se me ocurrió que en estos momentos estaba escuchando a una mujer.

Me encontraba en la sala Clara Campoamor del Senado de España en representación de la embajada peruana y me habían invitado a dar un discurso durante el acto de otorgamiento de los premios “Menina 2022”, un evento que organiza anualmente la Red Transnacional de Mujeres. A mi lado, se hallaba una ministra de Estado y, entre las galardonadas, se premiaba a Elizabeth González, nuestra Cónsul General en Madrid, por ser la primera mujer en esa representación y por su apoyo eficaz a los inmigrantes. Me pregunté qué podría decir yo en esa importante ocasión.

Y comencé a hablar. Les hice saber que, en Trujillo del Perú, por iniciativa nuestra, la municipalidad ha decidido otorgarle la calidad de hija predilecta a Almudena Grandes, inspiradora de la Red en reconocimiento de su incansable compromiso con la democracia y con la memoria histórica.

La voz del violonchelo me recordó después a la propia Clara Campoamor, gracias a quien existe el sufragio femenino en España.

Tras la victoria franquista, tuvo que huir a Suiza. En su ausencia, se abrió un proceso contra ella por ser republicana, feminista y afiliada a la francmasonería. Por esos “terribles delitos”, fue condenada a 12 años de cárcel.

Las notas del instrumento, después, me hicieron pensar en las compañeras de Clara ubicadas al otro lado del mundo, aquellas que en los Andes del Perú sufrieron prisiones o las 200 mil a quienes se les extirpó el derecho de ser madres.

El violonchelo me trajo otra vez a España y recordé a las mujeres que junto al resto de españoles resistieron la carga de los mamelucos en el glorioso 2 de mayo español, y. en el siglo siguiente, a Aida Lafuente la adolescente valerosa que resistió durante horas a las fuerzas criminales en Asturias. Y por fin, escuché a la Pasionaria clamando que: “Es mejor ser la viuda de un héroe que la mujer de un cobarde.”

Y te recordé a ti, querida lectora que luchas para que mañana la vida sea mejor, y la voz de hombres y mujeres, todos iguales, se derrame en las notas de un maravilloso violonchelo.

