Edison Flores sobre Eliminatorias a Qatar 2022: Aún no sé si podré viajar para la siguiente fecha con la Selección

En las Eliminatorias a Qatar 2022, la selección peruana mostró un buen comienzo en los partidos de fútbol, tanto contra Paraguay como con Brasil, a pesar de que los grandes jugadores Edison Flores y Paolo Guerrero estuvieran ausentes.



Mientras que el “Depredador” no estará en la blanquirroja hasta el próximo año debido a una lesión, el reconocido “Orejitas” podría tener el permiso del DC United para viajar y apoyar a la selección, no obstante, no hay nada confirmado.

“No hemos tenido un gran momento con mi equipo, más con la lesión que tuve. Ha sido difícil. Esta vez fui convocado, pero no viajé por temas de equipo. No sé si esta vez será lo mismo, todavía no sé si pasará lo mismo”, sostuvo Flores para DirecTV Sports.

No obstante, en el último encuentro de la temporada regular programado para el 8 de noviembre, el volante podría estar libre. Por otro lado, Flores también se refirió al juego con Brasil y se mostró muy molesto con el arbitraje Bascuñán. “Si falla el árbitro es peor, creo que el primer penal no fue porque hubo un contacto ligero”, enfatizó el exfutbolista de Universitario.

“En el segundo tampoco, en las cámaras se ve que no. Yo tenía cólera como todo peruano, pero esperemos que esto no pase de nuevo. Dentro de todo, estoy orgulloso de cómo se planteó el partido y todo lo que dieron mis compañeros, hicimos un muy buen trabajo”, concluyó.

