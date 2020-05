Edgar Villanueva sobre monopolios: “la madre del problema está en la Constitución”

El excongresista Edgar Villanueva hizo un llamado al actual Congreso de la República, a que atienda y resuelva de raíz el problema de los monopolios en el país, promoviendo una modificación de la Constitución Política del Perú, señalando que “ahí está la madre del problema”.

“Si no luchamos contra los monopolios no vamos a salir de esto nunca. La madre de todo el problema está en la Constitución, yo he propuesto modificar la Constitución Política del Perú, ya que es por ahí que se han metido los monopolistas del Perú, que tanto daño están haciendo”, dijo en diálogo con Cecilia García, en Exitosa.

En este sentido, Edgar Villanueva señaló que el problema es claro, pero dijo entender que es difícil de cambia debdo a los intereses que se mueven dentro de los mismos poderes del Estado y ante la presencia – ya habitual – de lobistas que mueven intereses empresariales en esferas decisivas como el Poder Legislativo.

“Hay mucho lobby, ese es el gran problema. La madre del cortero está en la Constitución, está en el monopolio. Ya no es la campaña chapa tu choro, ahora es chapa tu monopolio. El monopolio nos ha mostrado su lado más asqueroso, la nueva normalidad debe iniciarse sin monopolios”, agregó.

¿Cómo surge la discusión de los monopolios? Recordemos que, en los últimos días se ha venido registrando una creciente preocupación por parte de la población por un incremento en los precios de los medicamentos que se vienen empleando – de forma casera – para afrontar un eventual contagio por covid-19, en el marco de una evidente crisis económica y social que viene dejando el paso de la pandemia en el país.

Esto ha puesto en evidencia el monopolio de las farmacias en el Perú, que tienen en sus manos el 90% de la venta de medicinas en el país. Este comportamiento juega en contra de la salud de la población más pobre, ya que medicamentos como la azitromicina, hidroxicloroquina y la ivermectina, que tenían precios populares antes de la pandemia, hoy están por las nubes.

¿y las autoridades? De acuerdo con la Constitución Política del Perú y la legislación vigente, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) reiteró a la ciudadanía que no está facultado para controlar los precios de los medicamentos, ni de ningún otro producto o servicio.